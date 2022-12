Caso Eitan: legale nonno, 'soddisfatti, accordo nell'interesse del minore'

Milano, 15 dic.

(Adnkronos) – "Siamo soddisfatti ritenendo che l'accordo sia nell'interesse anche del minore colpito dalla tragedia immane del Mottarone e del suo rapporto con il nonno". Lo afferma Sara Carsaniga, avvocato di Shmuel Peleg, nonno materno di Eitan, che ha patteggiato un anno e otto mesi (pena sospesa) davanti al gup di Pavia Pietro Balduzzi per sequestro aggravato e sottrazione di minore all'estero.

"Siamo soddisfatti anche che è emerso che il minore era felice di andare e di stare in Israele come diceva il nonno e dispiace che la zia lo sapesse (emerge la sua consapevolezza dalle intercettazioni) ma abbia sempre reso dichiarazioni pubbliche di segno opposto", aggiunge.

"Nella motivazione emerge che il nonno poteva portarlo per le ferie e per un periodo in Israele ma non per viverci, perché in tal caso doveva avere il consenso del tutore o del giudice tutelare. La tesi che lo avesse portato per farlo vivere, a nostro avviso, è una tesi della procura e non vi alcuna prova che non fosse solo un breve soggiorno, anche per farlo visitare in ospedale" conclude il difensore.