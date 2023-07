Vanno avanti le indagini sul caso di Emanuela Orlandi: a poche ore dalla diffusione dei documenti inediti da parte del TgLa7, la sorella della ragazza scomparsa, Natalina Orlandi, ha fermamente smentito di aver subito uno stupro dallo zio Mario Meneguzzi.

Caso Emanuela Orlandi, la sorella Natalina smentisce lo stupro subito dallo zio Mario Meneguzzi

“Nessuno stupro da mio zio, solo avance verbali, qualche regalino. Ed è stato tutto lì, quando si è reso conto che non c’era nulla da fare, è finito lì. Mi sorprende che questa storia sia uscita, e per giunta era storia chiusa”. A dirlo è stata Natalina Orlandi, sorella di Emanuela, nel corso della conferenza stampa alla quale era presenti anche il fratello Pietro e l’avvocato della famiglia Orlandi, Laura Sgrò.

La conferenza si è tenuta nella sede della Stampa estera ed è stata organizzata a seguito del servizio trasmesso dal Tg di La7 nella serata di lunedì 10 luglio. Le notizie inedite sul presunto stupro commesso dallo zio Mario Meneguzzi diffuse dal telegiornale sono state subito smentite dalla famiglia della ragazza scomparsa già poco dopo la messa in onda.

La vicenda, che risale al 1978 quando Natalina aveva 21 anni, è stata commentata dalla diretta interessata che ha precisato: “Io ne ho parlato solo al mio fidanzato Andrea, poi diventato mio marito, e al mio assistente spirituale in confessione”.

La sorella di Emanuela ha anche spiegato che, nel 1983, mentre erano in corso le indagini della Procura di Roma sulla scomparsa della ragazza vaticana, “una pattuglia dei carabinieri mi prelevò e mi portò dal dottor Sica, che si occupava del caso, e sono stata interrogata come se fossi una colpevole”. E ha aggiunto: “Mi è stato chiesto se fosse vera quella storia e io ho risposto di sì e che la cosa era finita lì”. Il comportamento dello zio, inoltre, per la donna “era stato uno scivolone, forse di un uomo 50enne”.

Pietro Orlandi: “Tentativo di depistaggio dal Vaticano, vogliono scaricare la responsabilità su altri”

In conferenza stampa, ha preso la parola anche Pietro Orlandi che, subito dopo il servizio tramesso dal Tg di La7, ha esternato la propria indignazione. “Quando ho visto ieri Mentana con occhi gioiosi raccontare questa cosa ho pensato per prima cosa ‘che carognata…’, perché ho visto il modo di scaricare sulla famiglia qualunque responsabilità che eventualmente ci fosse in Vaticano. Su cosa si sono basati? Sulla lettera di un sacerdote che riportava quanto saputo durante il sacramento della confessione?”, ha detto.

“Mi aspetto dichiarazioni da parte della procura di Roma, diversamente significherebbe dire che il Vaticano sta cercando di scaricare ogni responsabilità su altri, addirittura sulla stessa famiglia Orlandi”, ha continuato Pietro. “Aver visto ieri sera associare il viso di mio zio Mario all’identikit, mi ha dato molto fastidio, è stata una cosa molto grave, è una carognata. Mai avrei pensato che potessero scendere così in basso, eppure sono scesi così in basso. Le ultime briciole di dignità il Vaticano le ha bruciate ieri sera”.

Ma Pietro Orlandi si è spinto ancora più in là, asserendo che quanto diffuso dal TgLa7 sia in qualche modo espressione di una sorta di “depistaggio” messo in atto dal Vaticano o da soggetti interni o connessi allo Stato. “I panni sporchi li vogliono lavare in casa loro scaricando la responsabilità su altri. Per il Vaticano è sempre stato facile gestire la procura di Roma, molto più difficile è gestire una Commissione parlamentare composta da 40 persone. Ho fiducia in questo Parlamento e in questo governo, che ha la volontà di fare chiarezza su tutto”, ha tuonato.