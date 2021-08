Caso Epstein, una donna fa causa al principe Andrea

Milano, 10 ago. (askanews) – Il principe Andrew, all’ottavo posto in linea di successione al trono inglese, è stato citato in giudizio a New York da Virginia Giuffre, coinvolta nel caso del defunto finanziere Jeffrey Epstein, che afferma di essere stata aggredita sessualmente e picchiata due decenni fa, quando aveva 17 anni.

Un portavoce di Andrew, duca di York, ha rifiutato di commentare. Ma il principe ha detto in un’intervista del 2019 con la Bbc che non ricordava di aver incontrato Giuffre e ha negato l’accusa di abusi sessuali.

Andrew, 61 anni, è una delle persone più importanti fra quelle legate a Epstein, accusato nel luglio 2019 di aver sfruttato sessualmente dozzine di ragazze e donne e poi suicidatosi all’età di 66 anni in una prigione di Manhattan. Il terzogenito della regina si è ritirato dai ruoli pubblici a fine 2019, proprio in seguito allo scandalo del miliardario.