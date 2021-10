Caso Genovese, Feltri: “Un po’ di ammirazione: rapporto da 20 ore, il mio record è 6 minuti”

Vittorio Feltri interviene a gamba tesa sul caso di Alberto Genovese: prima pubblica un post sessista, poi lo rimuove quando la polemica è già partita.

Monta una polemica con protagonista Vittorio Feltri, nuovo consigliere appena eletto a Milano nel partito di Fratelli d’Italia. Il direttore editoriale di Libero ha scritto un post su Twitter parlando della vicenda di Alberto Genovese e della testimonianza di una donna che accusa il regista di violenza sessuale.

Battuta sessista di Vittorio Feltri sul caso Genovese, la polemica

Vittorio Feltri ha scritto un post che ha subito alzato un polverone. “Siamo d’accordo, bisogna condannare Genovese se ha stuprato. Però un pizzico di ammirazione egli lo merita: ha scopato una ragazza per 20 ore. Il mio record è 6 minuti lordi”, si legge su Twitter.

Subito dopo averlo condiviso su Twitter, passati circa 30 minuti, il direttore editoriale di Libero ha rimosso il messaggio e ne avrebbe pubblicato un altro per opporsi agli attacchi ricevuti. “Il senso dell’umorismo medio su Twitter è pari a quello di una lumaca bollita”, si legge sul profilo di Feltri.

Battuta sessista di Vittorio Feltri sul caso Genovese, come procede la storia

Nel frattempo continua a tenere banco il caso di Alberto Genovese e la presunta violenza sessuale. L’accusa avrebbe parlato di una ragazza tenuta prigioniera per 26 ore e costretta ad avere rapporti sessuali con l’uomo. I legali della ragazza avrebbero evidenziato la prognosi di 28 giorni per giovane dopo la visita in ospedale.