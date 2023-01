Caso Genovese: rinuncia ad appello e ottiene sconto di pena grazie a riforma Cartabia

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - L'ex imprenditore Alberto Genovese ha rinunciato all'appello della sentenza di condanna, in abbreviato, a 8 anni e 4 mesi inflitta lo scorso 18 settembre per due casi di violenza sessuale ai danni di altrettante ragazze e di detenzione e cessione di droga. Con...

(Adnkronos) – L'ex imprenditore Alberto Genovese ha rinunciato all'appello della sentenza di condanna, in abbreviato, a 8 anni e 4 mesi inflitta lo scorso 18 settembre per due casi di violenza sessuale ai danni di altrettante ragazze e di detenzione e cessione di droga. Con questa scelta ottiene, sulla base della riforma Cartabia, uno sconto di un sesto della pena che scatta in automatico in caso di mancata impugnazione.

Il gup di Milano Chiara Valori ha ricalcolato, sulla base di quanto già scontato per la misura cautelare (poco più di due anni), un residuo da scontare pari a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni.

Sarà ora l'ufficio esecuzioni della procura a dover emettere un ordine di esecuzione, ma la scelta difensiva va nella direzione di permettere a Genovese di proseguire il suo percorso di recupero in una comunità, restando lontano dal carcere.