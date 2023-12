Caso Giulia Cecchettin, Filippo Turetta nell'interrogatorio: "La amavo e la volevo per me"

Il reo confesso Filippo Turetta ha confessato di non aver accettato la fine della storia: "Non so cosa mi sia scattato in testa".

“Volevo Giulia per me”, sono state queste le parole che Filippo Turetta ha pronunciato davanti al Pubblico Ministero nel lungo interrogatorio che si è svolto venerdì 1 dicembre. Il giovane, reo confesso di aver ucciso l’ex compagna, la ventiduenne Giulia Cecchettin, ha ammesso di non aver accettato la fine della storia e di aver perso in quegli attimi la testa. Intanto sono stati organizzati i funerali della ragazza che avranno luogo il prossimo 5 dicembre.

Filippo Turetta, le sue parole al pm nell’interrogatorio: “La volevo per me”

In un’aula del carcere di Verona, Turetta ha spiegato al pubblico ministero Andrea Petroni cosa è successo in quella drammatica sera, punto per punto: “L’amavo, la volevo per me, non accettavo che fosse finita”, avrebbe dichiarato, evidenziando che avrebbe scontato ogni responsabilità e pagato per aver ucciso Giulia. Infine, ha aggiunto: “Non so cosa mi sia scattato in testa, mi è scattato qualcosa”.

Quando si svolgeranno i funerali

Nel frattempo è stata resa nota la data del funerale di Giulia che si svolgerà nella mattinata del 5 dicembre alle ore 11 presso la Basilica di Santa Giustina a Padova. Al fine di permettere ad un alto numero di persone di assistere alle esequie verranno installati dei maxischermi fuori dalla Basilica.