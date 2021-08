Caso Gregoretti: motivazioni gup, 'giudizio particolarmente laborioso'

Palermo, 12 ago. (Adnkronos) – "La particolare laboriosità del giudizio attiene, soprattutto, alla necessità di ricostruire un chiaro quadro d'assieme concernente il fenomeno della immigrazione clandestina che ha interessato in modo consistente il nostro Paese, cosi' come gli stati della Grecia, di Malta e della Spagna, con la finalità di valutare il comportamento dell'imputato non sotto un profilo del tutto isolato, bensì all'interno di un più ampio perimetro di riferimento fattuale, giuridico e politico, in cui il suo intervento si è inserito, apparendo pertanto indispensabile addentrarsi nell'area delle ragioni reali che hanno indotto l'imputato ad agire nei termini indicati nel capo di accusa, come enucleato dal Tribunale per i Ministri di Catania".

Lo scrive il gup di Catania Nunzio Sarpietro nelle motivazioni della decisione di non luogo a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti.