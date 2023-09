Caso Grillo: a sorpresa in udienza anche seconda presunta vittima, ma deve lasciare l'aula

Tempio Pausania, 22 set. (Adnkronos) - Si è presentata in aula, a sorpresa, anche la seconda presunta vittima della violenza sessuale di gruppo che sarebbe avvenuta nel luglio del 2019 in Costa Smeralda, la ragazza italo-norvegese che oggi ha 23 anni. Imputati Ciro Grillo, il figlio del fonda...

Tempio Pausania, 22 set. (Adnkronos) – Si è presentata in aula, a sorpresa, anche la seconda presunta vittima della violenza sessuale di gruppo che sarebbe avvenuta nel luglio del 2019 in Costa Smeralda, la ragazza italo-norvegese che oggi ha 23 anni. Imputati Ciro Grillo, il figlio del fondatore del M5S e suoi tre amici genovesi Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, per violenza sessuale di gruppo. Assistita dall'avvocata Giulia Bongiorno, parte civile nel processo, la giovane però non è potuta rimanere in aula perché teste del processo e quindi ha dovuto l'asciare l'udienza. La ragazza è stata accompagnata in un luogo protetto.

Oggi sarà sentita l'altra presunta vittima. La ragazza, difesa in aula dall'avvocato Vincio Nardo, dovrà rispondere alle domande del Procuratore Gregorio Capasso. Successivamente risponderà alle domande dei legali degli imputati, gli avvocati Alessandro Vaccaro, Gennaro Velle, Andrea Vernazza, Enrico Grillo, Ernesto Monteverde, Mariano Mameli e Antonella Cuccureddu. L'udienza è iniziata con la difesa che sta sollevando delle eccezioni per la nuova composizione del collegio.