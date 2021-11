Caso Grillo: avvocata Bongiorno, 'Noi abbiamo la 'scatola nera', tanti riscontri contro imputati'

Tempio Pausania, 26 (Adnkronos) – "Ci sono tanti riscontri contro gli imputati, ma abbiamo anche la 'scatola nera'. Che comprende tutte le intercettazioni e le chat, come quelle della mia assistita nella stessa notte dello stupro". Lo ha detto l'avvocata Giulia Bongiorno, legale della ragazza italo-norvegese che ha denunciato per stupro il figlio di Beppe Grillo e i suoi tre amici, uscendo dal Tribunale in attesa della decisione della Gup Caterina Interlandi.

"Nonostante la Cassazione ritiene che le dichiarazioni della persona offesa di un delitto di violenza sessuale, dopo la verifica della credibilità, costituiscano di per se prova per una condanna – aggiunge la legale parlando con i giornalisti – in questo processo ci sono numerosi riscontri e anche le 'scatole nere' su cui oggi ho puntato nel mio intervento. Non posso aggiungere di più". L'udienza preliminare si tiene a porte chiuse.