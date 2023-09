Caso Grillo jr: difesa Corsiglia chiede rinvio processo, 'riapplicare il giudice Bonante'**

Tempio Pausania, 22 set. (Adnkronos) – Il rinvio del processo e la riapplicazione del giudice Nicola Bonante, trasferito nel frattempo al Tribunale di Bari, è stata chiesta oggi dalla difesa di Francesco Corsiglia, uno dei quattro imputati per stupro di gruppo in Costa Smeralda, che sarebbe avvenuto nel luglio del 2019. Il giudice Bonante nei mesi scorsi ha lasciato il Tribunale ed è stato applicato a otto processi, ma non a quello che vede alla sbarra Ciro Grillo e i suoi amici. Ma oggi gli avvocati Antonella Cuccureddu e Gennaro Velle hanno presentato, a inizio udienza, l'istanza. "La difesa di Francesco Corsiglia chiede che il Tribunale revochi l'ordinanza sub C, rimettendo in termini le parti per formulare le loro istanze, revocando ogni atto successivamente assunto e disponga che il presente verbale e quello dell'udienza del 10 luglio siano trasmessi alla Presidente della Corte di appello di Cagliari e al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania affinché reiterino al Csm l'istanza di applicazione del dottor Bonante, per il presente procedimento sollecitandone l'immediata decisione e, nelle more, disponga il rinvio, per conoscere le determinazioni del Csm, ad altra udienza".