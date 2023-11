Caso Grillo jr: in aula una chat della ragazza, legali imputati 'numerose contraddizioni'

Tempio Pausania, 8 nov. (Adnkronos) – La sera del 16 luglio 2019, dopo l'incontro al Billionaire di Porto Cervo e prima di andare nel residence del Pevero, la ragazza italo-norvegese che poi ha denunciato Ciro Grillo e i suoi tre amici, ha baciato o no il figlio del fondatore del M5S? Ruota attorno a questo quesito l'ultima parte del controesame dei legali della difesa nel processo che vede imputato Grillo jr, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. La ragazza, che da ieri viene sentita in aula, sollecitata dagli avvocati degli imputati, ha ribadito più volte di non ricordare l'episodio del bacio. Mentre, come fa notare l'avvocato Gennaro Velle, legale di Francesco Corsiglia, l'amica della giovane che era con lei quella sera e un altro amico delle due ragazze, Alex Cerato, in aula, nelle scorse udienze, hanno ripetuto che il bacio ci sarebbe stato. Ma secondo i legali non sarebbe l'unica contraddizione della giovane che ha denunciato lo stupro di gruppo.

Oggi gli avvocati degli imputati hanno fatto ascoltare in aula, durante il controesame, una chat audio, datata 28 luglio 2019, cioè 11 giorni dopo il presunto stupro, in cui la ragazza italo-norvegese parla con un'amica e le dice di non essere voluta andare nei mesi precedenti in un noto bar di Milano per evitare di incontrare dei ragazzi con i quali aveva avuto frequentazioni. In un altro audio la ragazza, parlando sempre con un'amica, fa un netto distingue tra "flirt e rapporti sessuali". La ragazza ha detto ieri in aula, rispondendo alle domande del pm Gregorio Capasso, di avere avuto solo con un unico fidanzato di nome Nick, mentre i flirt sono semplici amicizie. Mentre secondo gli avvocati degli imputati, la chat dimostrerebbe che la giovane avrebbe avuto anche altre frequentazioni. Il controesame prosegue con le domande dall'avvocata Antonella Cuccureddu, che rappresenta Francesco Corsiglia.