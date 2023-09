Caso Grillo jr: iniziata udienza, in aula una delle presunte vittime

Tempio Pausania, 22 set. (Adnkronos) – E' iniziata davanti al Tribunale di Tempio Pausania (Sassari) l'udienza del processo a Ciro Grillo, il figlio del fondatore del M5S e ai suoi tre amici genovesi Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, per violenza sessuale di gruppo. In aula una delle due studentesse milanesi, presunte vittime dello stupro. La ragazza, difesa in aula dall'avvocato Vincio Nardo, dovrà rispondere alle domande del Procuratore Gregorio Capasso. Successivamente risponderà alle domande dei legali degli imputati, gli avvocati Alessandro Vaccaro, Gennaro Velle, Andrea Vernazza, Enrico Grillo, Ernesto Monteverde, Mariano Mameli e Antonella Cuccureddu.