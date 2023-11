Caso Grillo jr: legale imputati, 'troppe contraddizioni nella deposizione della ragazza'**

Tempio Pausania, 8 nov. (Adnkronos) - "Sono troppe le contraddizioni nella deposizione della ragazza, troppe cose non convergono con quanto dichiarato da lei stessa durante gli interrogatori precedenti e anche con le dichiarazioni rese nel processo dalla sua amica". Lo ha detto l'avvo...

Tempio Pausania, 8 nov. (Adnkronos) – "Sono troppe le contraddizioni nella deposizione della ragazza, troppe cose non convergono con quanto dichiarato da lei stessa durante gli interrogatori precedenti e anche con le dichiarazioni rese nel processo dalla sua amica". Lo ha detto l'avvocato Gennaro Vella, legale di Francesco Corsiglia, uno degli imputati del processo per stupro di gruppo nei confronti di una ragazza italo-norvegese, riferendosi alla deposizione della giovane in aula. Con Corsiglia sono alla sbarra anche Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Ciro Grillo.