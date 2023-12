Caso Grillo jr: legale imputato, 'mie domande a ragazza troppo intime? No, accerto i fatti'**

Tempio Pausania, 13 dic. (Adnkronos) – "Nei processi si ricostruiscono i fatti. Il fatto di cui discutiamo è un fatto di violenza sessuale e non c'è niente di intimo in una violenza sessuale. O è una cosa intima o è una violenza sessuale. E il processo si fa per capire se è stata una cosa intima o violenza sessuale". A parlare così è l'avvocata Antonella Cuccureddu, legale di Francesco Corsiglia, uno dei quattro imputati, tra cui Ciro Grillo, accusati di stupro di gruppo da una giovane italo norvegese. Oggi nel corso del suo esame alla ragazza avrebbe posto domande particolarmente intime sui momenti del presunto stupro di gruppo. Dai movimenti della giovane, alla sua reazione durante i rapporto orali. Alla domanda dei cronisti se in questo modo non c'è il pericolo di una vittimizzazione secondaria della ragazza, l'avvocata ha replicato seccamente: "Il concetto di vittimizzazione parte da un presupposto, che ci sia una vittima- dice – Il processo si fa per accertare se c'è una vittima. Dopo di che il processo si fa per accertare i fatti che sono sequenze di condotte che si realizzano in un luogo e in un tempo. Si deve chiedere cosa è accaduto, segmento per segmento, perché se io salto un assaggio sto pregiudicando che il giudice conosca quel passaggio del fatto. Il mio dovere è difendere quella persona, rappresentando al giudice tutti gli elementi che sono agli atti". E poi aggiunge: "Ho fatto contestazioni sui singoli momenti, perché non avesse urlato, ad esempio, e la ragazza ha dato delle risposte e perché non avesse reagito. E io ho fatto delle contestazioni sulle cose che aveva detto prima, che erano cose diverse".