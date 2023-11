Caso Grillo jr: legale ragazza, 'attenzione a non estrapolare singole parole dalle chat'**

Tempio Pausania, 8 nov. (Adnkronos) - "Attenzione a non estrapolare singole parole dalle chat che esistono agli atti del processo, perché da una lettura completa e complessiva è evidente che la nostra assistita ha sempre sottolineato che per lei il sesso è una cosa sacra, a...

Tempio Pausania, 8 nov. (Adnkronos) – "Attenzione a non estrapolare singole parole dalle chat che esistono agli atti del processo, perché da una lettura completa e complessiva è evidente che la nostra assistita ha sempre sottolineato che per lei il sesso è una cosa sacra, a differenza del singolo flirt". A dirlo all'Adnkronos è l'avvocata Giulia Bongiorno, legale di parte civile della ragazza italo-norvegese che ha denunciato per stupro di gruppo Ciro Grillo e tre suoi amici. Oggi nel corso del controesame della giovane, i difensori degli imputati hanno fatto ascoltare delle chat tra la ragazza e un'amica. Per dimostrare, a loro parere, le frequentazioni della giovane precedenti al presunto stupro. "Isolare ed estrapolare – dice Bongiorno – significa distorcere il senso di una frase".