Caso Grillo jr: legale ragazza, 'interrogatorio da Medioevo'**

Termoio Pausania, 13 dic. (Adnkronos) – "E' stato un interrogatorio da Medioevo…". A dirlo, alla fine dell'udienza, conversando con la sua collega di studio, è stato l'avvocato Dario Romano, legale di parte civile della ragazza italo norvegese che ha denunciato il presunto stupro di gruppo che sarebbe avvenuto nel luglio del 2019 in Costa Smeralda. Il legale, che rappresenta la presunta vittima dello stupro con l'avvocata Giulia Bongiorno, oggi assente per impegni istituzionali al Senato, fa riferimento alle numerose domande che sono state poste alla donna nelle cinque ore di interrogatorio. Da come era vestita, alle reazioni avute durante il rapporto orale e altre domande molto intime.