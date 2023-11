Caso Grillo jr: legale ragazza, 'lei finita su banco imputati, le chiedono persino come era vestita'

Tempio Pausania, 8 nov. (Adnkronos) - "Quella di oggi è un'udienza nella quale gli avvocati degli imputati, facendo il loro lavoro, stanno facendo una serie di domande di caccia all'errore. Come spesso capita in questi processi, è come se la persona offesa che ha denunci...

Tempio Pausania, 8 nov. (Adnkronos) – "Quella di oggi è un'udienza nella quale gli avvocati degli imputati, facendo il loro lavoro, stanno facendo una serie di domande di caccia all'errore. Come spesso capita in questi processi, è come se la persona offesa che ha denunciato qualcosa di grave fosse improvvisamente sul banco degli imputati e, quindi, ci sono una serie di domande su come è vestita, sulle precedenti frequentazioni, sulla scuola cattolica, dirette a tratteggiare una personalità che la mia assistita ha sempre respinto". Lo ha detto l'avvocata Giulia Bongiorno, legale della ragazza italo-norvegese che sta continuando a deporre al processo a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici, accusato di stupro di gruppo. "Anche nelle chat la mia assistita ha riferito che in realtà per lei il sesso è sacro- dice ancora Bongiorno- Ci sono delle chat che sono come le scatole nere degli aerei. Nella scatola nera, cioè, si trova la verità e nella chat lei dice che per lei il sesso è sacro. Una cosa è scherzare, avere atteggiamenti amichevoli, ma a lei dava fastidio quando una norvegese veniva considerata una persona leggera".

"E' una persona che ha avuto sicuramente dei flirt ma per lei è il sesso è sacro, sacro, sacro- dice ancora l'avvocata Bongiorno – Questa è la linea che emerge in maniera documentale. E oggi si sta parlando della tuta e di come era vestita…".

Alla domanda se è in corso in aula una vittimizzazione secondaria sulla ragazza che avrebbe subito il presunto stupro di gruppo, l'avvocata Bongiorno replica: "In Italia è abbastanza frequente che si facciano domande dirette a screditare i testi, capita sempre. Io non metto sul banco degli imputati gli avvocati. Io assisto in questo momento una ragazza che ieri ha dovuto rivivere questa vicenda e che la notte scorsa non ha chiuso occhio. Una ragazza che come se volesse essere il più preciso possibile, ma che cade in momenti di grande sconforto in cui vorrebbe che finisse tutto ma con grande rigore sta andando avanti".