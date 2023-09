Caso Grillo jr: terminata udienza fiume, si riprende domani con la teste chiave

Tempio Pausania, 22 set. (Adnkronos) - E' terminata dopo quasi otto ore l'udienza fiume di oggi del processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici genovesi. La deposizione della "testimone chiave", come è stata definita dall'avvocata Giulia...

Tempio Pausania, 22 set. (Adnkronos) – E' terminata dopo quasi otto ore l'udienza fiume di oggi del processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici genovesi. La deposizione della "testimone chiave", come è stata definita dall'avvocata Giulia Bongiorno, legale di parte civile che rappresenta l'altra ragazza, presunta vittima, proseguirà anche domani mattina, dalle dieci, per proseguire il controesame. Oggi la ragazza ha risposto alle domande del Procuratore capo Gregorio Capasso, delle parti civili, e dell'avvocata Antonella Cuccureddu, legale dell'imputato Francesco Corsiglia. Domani proseguiranno gli altri difensori.