Caso Grillo jr: teste chiave in aula, 'non eravamo né sobrie né ubriache'**

Tempio pausania, 23 set. (Adnkronos) – "Quella sera non erano né sobrie né ubriache o incapaci di controllarci". Lo ha detto, nel corso del controesame in aula, la studentessa milanese, una delle due presunte vittime della violenza sessuale di gruppo che sarebbe avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 in Costa Smeralda, nel residence di proprietà di Belle Grillo. Imputati sono Ciro Grillo e i suoi tre amici, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Tutti assenti oggi. All'uscita dall'aula la legale di Corsiglia, Antonella Cuccureddu, spiega: "Le ragazze erano lucide. Oggi la teste ha detto che avevano bevuto ma che erano entrambe lucide. E ha aggiunto che nessuno ha tenuto comportanti che facessero sospettare la non lucidità".