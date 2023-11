Caso Indi: Meloni a Uk, 'terapie Roma senza dolore, opportunità a vita dignitosa'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – Nel caso della piccola Indi la proposta terapeutica dell'''Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, eccellenza mondiale nell'assistenza pediatrica, per essere più adeguata al miglior interesse del bambino. Il protocollo dell'Ospedale di Roma, in particolare, prevede l'applicazione di uno stent all'efflusso del ventricolo destro per la gestione della condizione cardiologica e trattamenti sperimentali per l'aciduria idrossiglutarica D2,L2 (terapia con fenilbutirrato, terapia con citrato e dieta chetogenica). Durante l'attuazione di questi trattamenti, l'ospedale ha assicurato che al bambino sarà garantita la completa assenza di dolore e la fornitura di sistemi di ventilazione che ridurrà al minimo indispensabile ogni disagio per il bambino". Così la premier Giorgia Meloni nella lettera indirizzata al Lord Cancelliere e segretario di Stato per la Giustizia del Regno Unito, e in cui chiede che i due Paesi collaborino ufficialmente per facilitare il trasferimento di Indi a Roma ai sensi della Convenzione dell'Aia.

"A differenza del protocollo proposto dall'ospedale di Nottingham", dove la bimba è in cura e dove spingono per fermare le macchine, il trattamento dell'ospedale capitolino "non è irreversibile, ma modificabile in base alle migliori esigenze del bambino". Meloni chiede di informare l'autorità giudiziaria britannica delle possibilità offerte dall'ospedale Bambino Gesù, "credo fermamente – scrive – che ciò sia nell'interesse della bambina: non le causerà alcun dolore, come assicurano i nostri medici, e le darà solo un'ulteriore concreta opportunità di vivere una vita dignitosa. Spero possiate accogliere questa mia richiesta, in tempo per consentire a Indi di accedere a questa possibilità, nello spirito di collaborazione che da sempre caratterizza i rapporti tra i nostri due Paesi".