Caso Indi: Renzi, 'chi ha il diritto di dire la parola fine?'

Roma, 15 nov (Adnkronos) – "È vero che il caso di Indi era probabilmente disperato. Ma chi ha il diritto di dire la parola fine? Un giudice, la famiglia, il medico? È il grande tema del fine vita che ritorna. E siccome se toccasse a me vorrei che decidessero i miei cari avendo parlato coi medici, non capisco perché si accusino quei poveri genitori di aver fatto di tutto per provare a salvare la piccola". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.