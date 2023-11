Caso Indi: Schlein, 'non ho competenze mediche ma se si può fare qualcosa giusto tentare'

Roma, 7 nov (Adnkronos) - Quella di Indi Gregory "è una situazione che non conosco nel dettaglio. Sicuramente c'è una preoccupazione molto forte rispetto alla situazione di salute di una neonata, ma non ho le competenze mediche per dire se si possa fare qualcosa. Se si pu&ogr...

Roma, 7 nov (Adnkronos) – Quella di Indi Gregory "è una situazione che non conosco nel dettaglio. Sicuramente c'è una preoccupazione molto forte rispetto alla situazione di salute di una neonata, ma non ho le competenze mediche per dire se si possa fare qualcosa. Se si può fare qualcosa è giusto tentare ogni via per farlo" e "speriamo che si possa risolvere favorevolmente". Lo ha detto Elly Schlein a Radio Capital.