Caso Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell condannata a 20 anni di reclusione

il tribunale di New York ha emesso una condanna ai danni della ex compagna di Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell. Dovrà scontare 20 anni di reclusione.

Aveva avuto un ruolo centrale nell'”affare Jeffrey Epstein”, adescando giovani che venivano poi abusati sessualmente. Ghislaine Maxwell è stata condannata dal tribunale di New York a 20 anni di carcere. “Maxwell lavorava con Epstein per selezionare giovani vittime vulnerabili e ha svolto un ruolo centrale negli abusi sessuali”, sono state le parole della giudice Alison J.

Nathan in merito all’imputata.

Ghislaine Maxwell condannata a 20 anni di carcere: la sentenza del tribunale

Stando a quanto si apprende, Maxwell che ha ad oggi 60 anni, è stata presente in aula. L’accusa aveva chiesto una pena tra i 30 e i 55 anni. L’aveva descritta inoltre come una sofisticata “predatrice” che agiva in modo consapevole al fine di reclutare giovani vittime, a volte dell’età di appena 14 anni.

La pena di 20 anni dunque risulta essere di molto dimezzata. L’imputata che possiede la cittadinanza sia francese che statunitense si trova in carcere a New York dove rischia di rimanervi per tutta la vita.

“Conoscere Epstein è stato il più grande rammarico della mia vita”

Poco prima di procedere con la lettura della sentenza, Ghislaine Maxwell ha dichiarato che conoscere il finanziere è stato “il più grande rammarico della sua vita”.

Il procuratore federale del tribunale di Manhattan Damian Williams ha infine osservato: “La sentenza di oggi ritiene Ghislaine Maxwell responsabile di aver commesso crimini efferati contro i bambini. Invia un messaggio forte che nessuno è al di sopra della legge e non è mai troppo tardi per avere giustizia”.