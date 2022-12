Caso Juventus, Galliani: "Non va bene demonizzare. Stiamo calmi"

Roma, 2 dic. (askanews) - "Non mi piace commentare i fatti che non conosco, se non leggendoli sui giornali. Comunque non va bene demonizzare, la tendenza è sempre quella di demonizzare, demonizzare. Calma, calma, stiamo calmi": così Adriano Galliani, ad del Monza, a margine dell'Assemblea di Leg...