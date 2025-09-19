Caso Kimmel, Trump: ritirare licenza alle emittenti che mi criticano

Roma, 19 set. (askanews) – Per Donald Trump le emittenti tv dove lavorano conduttori che lo criticano nei programmi di intrattenimento serale dovrebbero “forse” revocare la licenza di trasmissione, dopo che la ABC ha rimosso Jimmy Kimmel. Durante il suo volo di ritorno dal Regno Unito, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato ai giornalisti:

“I network erano al 97% contro di me.

Ho ottenuto il 97% di commenti negativi, eppure ho vinto facilmente. Ho ottenuto il voto popolare in tutti e sette gli stati chiave, ho vinto tutto. E poi il 97% contro di me, mi fanno solo cattiva pubblicità o cattiva stampa, voglio dire, hanno una licenza. Forse la loro licenza dovrebbe essere revocata. Spetterà a Brendan Carr (presidente della Federal Communications Commission, FCC)”.

“Kimmel è stato licenziato, non aveva talento. È un pazzo, ma non aveva talento. E, soprattutto, il talento che aveva, perché molti non hanno talento ma fanno ascolti, ma lui non faceva ascolti. I suoi ascolti erano peggiori di quelli di Colbert (Stephen, ndr), credo. Si sono sbarazzati di Colbert, il che è una buona cosa”, ha aggiunto riferendosi a The Late Show with Stephen Colbert su Cbs, che terminerà nel 2026.