La ragazza di 22 anni che ha denunciato Leonardo La Russa per violenza sessuale, è stata sentita dai magistrati, nei locali della Questura di Milano.

Caso Leonardo La Russa: interrogata la ragazza che lo accusa di stupro

La ragazza di 22 anni che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale da parte di Leonardo Apache La Russa è stata ufficialmente sentita dai magistrati, nei locali della Questura di Milano. La 22enne, assistita dall’avvocato Leonardo Benvenuto, nei giorni scorsi ha presentato una querela nei confronti del figlio di 19 anni del presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Caso Leonardo La Russa: verranno sentite anche le amiche della 22enne

Dopo una notte in discoteca, lo scorso 19 maggio, la 22enne si sarebbe svegliata nel letto di Leonardo La Russa senza ricordare nulla di quello che era accaduto. All’audizione, iniziata alle 11.30 di questa mattina, erano presenti il sostituto procuratore Rosaria Stagnaro, il procuratore aggiunto Letizia Mannella, e gli investigatori della squadra mobile della Questura di Milano. Saranno sentite come testimoni anche le due amiche della giovane, che hanno trascorso con lei la serata in discoteca.