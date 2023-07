I messaggi tra la ragazza che ha denunciato Leonardo La Russa e un’amica potrebbero fornire nuovi spunti per le indagini, facendo emergere anche un nuovo testimone.

Caso Leonardo La Russa: spunta un nuovo testimone della serata in discoteca

I messaggi tra la ragazza che ha denunciato Leonardo Apache La russa per violenza sessuale e un’amica potrebbero fornire nuovi spunti per le indagini. Esaminando la chat è emersa la presenza di una terza ragazza che presto potrebbe essere ascoltata come testimone di quanto accaduto nella discoteca Apophis di Milano la notte tra il 18 e il 19 maggio. Nello scambio di messaggi l’amica della presunta vittima le domanda cosa sia accaduto tra le 3 e le 6 del mattino, ovvero dal momento in cui la 22enne è rimasta sola con La Russa e l’arrivo nella casa del giovane.

Dai messaggi tra amiche si capisce che la ragazza ha realizzato di aver subito una violenza dopo aver parlato con Leonardo, mentre il giovane, tramite l’avvocato, sostiene che la 22enne fosse lucida quando è andata a casa con lui e nega qualsiasi costrizione. “Pensi ti abbia stuprata?” le ha chiesto l’amica. “Non mi ricordo nulla” ha risposto lei. “Fino a prima che lui ti offrisse il drink tu eri stata normale (…). Avevamo fatto delle strisce anche lì all’Apophis, ma non è quello che ti ha fatto diventare strana… Lo continuavi a baciare… Dicevi cose assurde” le ha ricordato l’amica.

Caso Leonardo La Russa: il buco di tre ore e la testimone

“Ho chiamato un taxi, ti ho anche chiesto se volessi tornare con me, ma dicevi di voler stare con lui” ha continuato l’amica, raccontando quello che è accaduto per messaggio. “Non mi ricordo nulla, io sarei tornata” ha risposto la 22enne. “Sono tornata alle 6, da quello che dice lui” ha aggiunto. Se questo riferimento temporale fosse corretto, ci sarebbe un buco di tre ore nella ricostruzione, ovvero dalle 3, ora in cui è stata lasciata sola con La Russa, fino alle 6. Gli investigatori nelle prossime ore ascolteranno la presunta vittima di violenza e i possibili testimoni, tra cui la ragazza il cui nome è spuntato nella chat. “Che non esca la cosa. Spero non mi abbia vista nessuno” ha scritto la 22enne. “Tranquilla, solo la (nome della ragazza). Non ti ricordi di lei?” ha risposto l’amica. “Sì, lei sì, ma solo all’inizio” ha risposto la 22enne.