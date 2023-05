Caso Maddie, la polizia portoghese setaccia il bacino di una diga

Roma, 23 mag. (askanews) – Un nuovo capitolo nel caso di Maddie, la bimba inglese scomparsa nel 2007: la polizia portoghese su richiesta delle autorità tedesche sta setacciando il bacino di Arade, a 50 chilometri dalla località turistica di Praia de Luz dove la piccola sparì.

Questa zona era già stata perlustrata nel 2008 trovando solo resti di animali. In Germania gli inquirenti hanno incriminato l’anno scorso un uomo, Christian Brueckner, già in carcere per reati sessuali. Brueckner aveva vissuto in Portogallo per diversi anni e secondo la stampa portoghese si recava regolarmente nella zona del bacino di Arade.

Secondo le autorità tedesche ci sarebbero prove concrete che l’uomo abbia ucciso Madelaine McCann.

Maddie non aveva ancora quattro anni la notte in cui sparì, mentre i genitori cenavano con amici in un ristorante del resort dove si trovavano. Il caso ha provocato enorme risonanza internazionale; la madre e il padre di Maddie erano anche stati sospettati oltre che vilipesi dalla stampa per averla lasciata in camera sola con i fratellini. La polizia portoghese aveva archiviato le indagini dopo 14 mesi senza incriminare nessuno; le autorità britanniche avevano aperto un’altra inchiesta nel 2013. Nel 2020 la svolta dalle autorità tedesche; ma il corpo di Maddie non è ancora stato trovato.