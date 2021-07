Caso Marò: terminato interrogatorio Latorre in Procura Roma, ‘sono sereno’

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Sono molto sereno”. Lo afferma il marò Massimiliano Latorre al termine dell’interrogatorio in Procura a Roma durato tre ore. Il fuciliere di Marina ha risposto alle domande del pm Erminio Amelio, titolare del fascicolo di indagine aperto dal 2012 per omicidio volontario, dopo la morte di due pescatori al largo delle coste del Kerala, in India, a febbraio dello stesso anno.

“Noi siamo qui anche grazie a lui – spiega il difensore di Latorre, l’avvocato Fabio Anselmo – perché nella prima comunicazione di notizia di reato ai pm di Roma, il 16 febbraio 2012, Latorre segnalava il rischio che le autorità indiane potessero configurare qualcosa di diverso rispetto a ciò che aveva vissuto: un tentativo di attacco di pirateria. Quando però ha percepito che le autorità locali potevano pensarla diversamente, si è premurato di informare immediatamente la Procura di Roma".