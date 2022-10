Caso Mark Caltagirone al Gf Vip, parla l’avvocato di Sebastian: “Pamela Prati non è indagata”

Il caso Marc Caltagirone è arrivato ad un punto di svolta. Nello studio del Gf Vip l'avvocato ha dato alla showgirl una notizia importante.

Nel corso della nona puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 17 ottobre, Pamela Prati è tornata a fare i conti con il “caso Mark Caltagirone”, una vicenda questa che ormai va avanti da diversi anni. C’è tuttavia un tasto particolarmente delicato in tutta questa storia vale a dire le continue tensioni tra la stessa Pamela Prati e la ex agente Eliana Michelazzo.

Quest’ultima, nel corso dell’ospitata fatta a Verissimo aveva affermato: “Per me Mark esisteva, io ho i messaggi di lui, e ci parlavo. Mi scriveva anche le cose che dovevo fare del matrimonio”. Eppure nel 2019 a Fanpage affermò che le fu detto che Caltagirone era un pentito. Per la showgirl e concorrente del Gf Vip sono arrivati degli sviluppi molto importanti.

Il commento di Alfonso Signorini

È stato proprio Alfonso Signorini, durante la puntata, a fornire l’aggiornamento più importante a Pamela Prati.

“La parte più squallida di tutta questa storia è aver coinvolto dei bambini”, è quanto ha affermato. Proprio sul settimanale Chi uscirà un articolo dal titolo “Parla l’avvocato di Sebastian: Pamela Prati non è indagata”. Alfonso Signorini ha rassicurato la showgirl: “Agli inizi di febbraio ci sarà la prima indagine e il PM ha scelto di mettere sotto accusa le tue ex agenti ma non te”, sono le parole che vengono anche riportate sul sito del Grande Fratello.

L’annuncio del legale di Pamela Prati

Ad un certo è intervenuta l’avvocato di Pamela che ha fornito degli aggiornamenti chiave sul caso: “L’udienza del primo febbraio è figlia di una citazione diretta a giudizio. Questo significa che il pubblico ministero ha svolto delle indagini preliminari e durante queste indagini le uniche due indagate erano la Perricciolo e la Michelazzo”. Infine anche Giovanni Ciacci è intervenuto sulla questione: “Ci sono delle incongruenze che non mi tornano, ma nella casa io ho avvertito che Pamela è molto ferita da questa storia.

Io ancora non credo a delle cose, ma resta una mia opinione. Pamela, però, è stata truffata e ferita”.