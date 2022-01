Caso Marò, il gip di Roma archivia l’inchiesta su Latorre e Girone ma l’Italia paga il risarcimento

Caso Marò, archiviazione dell'inchiesta su Latorre e Girone, in merito alla vicenda di due pescatori uccisi a febbraio 2012.

Caso Marò, il gip di Roma archivia l’inchiesta su Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. I due fucilieri di Marina furono accusati dell’omicidio di due pescatori indiani avvenuto nel febbraio del 2012 a largo delle coste del Kerala, in India.

Caso Marò, il gip di Roma archivia l’inchiesta

Il gip di Roma, Alfonso Sabella, ha archivisto l’inchiesta per omicidio volontario, per il quale erano indagati i due marò italiani. Risale al 9 dicembre scorso la richiesta, da parte del procuratore Michele Prestipino e del sostituto Erminio Amelio, di far cadere le accuse per elementi prova insufficienti.

“Sono soddisfatto ma anche curioso di leggere il decreto con cui il gip ha archiviato questa indagine.

Mi auguro che restituisca giustizia e verità per Massimiliano Latorre”, ha commentato l’avvocato Fabio Anselmo.

Caso Marò, l’Italia paga risarcimento

A giugno dello scorso anno, la Corte Suprema indiana aveva chiuso i procedimenti contro i due fucilieri, dopo il deposito di 1,1 milioni di euro come risarcimento ai parenti dei due pescatori uccisi e per i danni morali subiti dai marittimi del peschereccio St Antony.

Caso Marò, l’avvocato: “Un giorno di rinascita”

“Per Salvatore e per la sua famiglia sono stati anni di pesanti

sofferenze e questo è per loro sicuramente un giorno di rinascita”, hanno commentato gli avvocati Fabio Federico e Michele Cinquepalmi, “anche se nulla potrà cancellare le profonde ferite inferte da una vicenda giudiziaria che, per molti aspetti, resterà negli annali della storia, non solo dei nostro paese”.