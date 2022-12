Torna sul caso Memo Remigi il giornalista Maurizio Costanzo che, in occasione della sua partecipazione a Oggi è un altro giorno, non ha risparmiato la conduttrice Serena Bortone.

Caso Memo Remigi, l’affondo di Maurizio Costanzo ospite di Serena Bortone: “Un tempo era lì da voi”

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Maurizio Costanzo è intervenuto sul caso Memo Remigi, ribadendo il suo sostegno al cantante. Quanto accaduto tra Remigi e Jessica Morlacchi è stato a lungo discusso in Rai: il tutto si è poi concluso con l’esclusione dell’artista dal programma a causa di una violazione del codice etico dell’azienda.

Dal quel momento in poi, le polemiche sono proliferate mentre il pubblico e il mondo dello spettacolo si è spaccato in due tra chi ha condannato l’accaduto e chi ha scelto di difendere l’84enne. Quest’ultima linea è stata sin da subito condivisa anche da Costanzo che ha voluto ribadire la sua posizione durante la partecipazione al format.

L’argomento è stato affrontato dopo aver parlato dello speciale Stanotte a Milano di Alberto Angela, trasmesso su Rai 1 la notte di Natale.

Come segnalato da Massimo Falcioni su TvBlog, il marito di Maria De Filippi ha scelto di usare un espediente per rinvangare il caso Remigi. Parlando della bellezza dello speciale di Angela, infatti, ha dichiarato: “È stato uno speciale di una bellezza assoluta, con Malika Ayane che nella galleria deserta di notte cantava la canzone di uno che un tempo stava lì da voi”.

La posizione del giornalista sulla questione

Il riferimento a Innamorati a Milano, uno delle canzoni più celebri di Remigi, non è passato inosservato.

La provocazione, tuttavia, non ha sortito alcun effetto nella Bortone che è rimasta impassibile.

Nei giorni in cui il caso era appena esploso, Costanzo si era schierato al fianco dell’artista. Affrontando l’argomento in radio con Laura Freddi a Facciamo finta che, il giornalista ha affermato che la conduttrice di Oggi è un altro giornodovesse richiamare l’ex “affetto stabile”. “Mi spiace perché Remigi ha 84 anni, ha scritto ‘E sapessi come è strano essere innamorati a Milano’, ha 84 anni e penso alle malinconie che gli sono venute, quindi se la Bortone ha un briciolo di umanità lo richiami, gli dica qualcosa”, ha detto.