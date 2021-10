Caso Mietta, Milly Carlucci: “Green pass obbligatorio a Ballando, ma non possiamo sapere chi è vaccinato”

Milly Carlucci è intervenuta via social sulla situazione Green Pass e vaccini a Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci è intervenuta in merito al caso Mietta, risultata positiva al Coronavirus a Ballando con le Stelle (e che ha poi confessato di non essersi sottoposta alla vaccinazione anti-Covid).

Milly Carlucci: il caso Mietta

Attraverso un video condiviso attraverso i suoi canali social ufficiali, Milly Carlucci ha cercato di mettere un punto al polverone scatenato dal caso Mietta, risultata positiva al Coronavirus e che poi ha rivelato di non essere vaccinata.

La conduttrice ha affermato che a Ballando con le Stelle, così come previsto dalle normative in vigore per i luoghi pubblici, tutti i presenti hanno il Green Pass, che per motivi di privacy non è dato sapere se sia stato ottenuto per mezzo della vaccinazione, del tampone o della guarigione. “Per entrare all’Auditorium, come in tutti i luoghi di lavoro in Italia, esibiamo all’ingresso il nostro green pass e poi abbiamo tutti la misurazione della temperatura.

Per maggiore sicurezza facciamo anche il tampone rapido. Se tutti abbiamo il green pass siamo a posto. Secondo la legge attuale è l’unico strumento che serve per accedere ai luoghi collettivi. Per motivi di privacy non è possibile indagare sull’origine del green pass che può nascere o da vaccinazione o, per chi non è vaccinato, da tampone ogni 48 ore”.

Milly Carlucci: Mietta e Memo Remigi

Nel suo video condiviso via social la conduttrice ha anche specificato che Mietta sarebbe in isolamento domiciliare in attesa di negativizzarsi, e ha precisato invece che Memo Remigi – entrato in contatto con un positivo e quindi rientrato nel tracciamento – sarebbe in attesa di avere conferma di essere negativo al Coronavirus.

Milly Carlucci: Selvaggia Lucarelli

Dopo il polverone sollevato da Mietta (che ha rivelato di non essersi vaccinata per via di alcuni non meglio precisati problemi di salute) Selvaggia Lucarelli, giudice a Ballando con le Stelle, si è scagliata contro di lei via social: “Questo è un programma corale e di contatto fisico. Se una persona non si vaccina deve stare a casa dal mio punto di vista, non si va ad esporre a rischi persone molto più fragili e anziane, esponendo ad un rischio un’intera produzione che lavora per un anno ad un evento che dura due mesi”, ha dichiarato la giornalista in merito alla situazione della cantante.