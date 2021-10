Caso Mietta, Milly Carlucci: non possiamo sapere chi è vaccinato

Roma, 27 ott. (askanews) – Dopo la positività al Covid di Mietta, concorrente di “Ballando con le Stelle”, che ha suscitato polemiche sul fatto se fosse o meno vaccinata, la conduttrice Milly Carlucci diffonde un video in cui fa chiarezza sulla situazione del programma.

“Per entrare all’Auditorium, come in tutti i luoghi di lavoro in Italia, esibiamo il Green Pass. Inoltre per maggiore sicurezza, facciamo due volte a settimana il tampone rapido.

Non è possibile per motivi di privacy, indagare sull’origine del Green Pass, che può derivare o da vaccino o da un tampone ogni 48 ore”.

“Mietta è positiva, sta a casa, dobbiamo aspettare che si negativizzi – precisa la conduttrice -. Su Memo Remigi invece sono circolate notizie totalmente false: ha semplicemente incontrato una persona risultata positiva, questo incontro l’ha incluso nel tracciamento, ha fatto tampone rapido e molecolare e tutti sono risultati negativi, ma aspettiamo di sapere quando può rientrare.

E per fortuna sta bene”.