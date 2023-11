Caso Montante: Caltanissetta, depositate dopo 500 giorni le motivazioni processo appello**

Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - Dopo 500 giorni sono state depositate oggi presso la cancelleria della Corte d’appello di Caltanissetta, come apprende l'Adnkronos, le motivazioni del processo d'appello in cui è stato condannato l’ex presidente di Sicindustria, Antonello ...

Palermo, 20 nov. (Adnkronos) – Dopo 500 giorni sono state depositate oggi presso la cancelleria della Corte d’appello di Caltanissetta, come apprende l'Adnkronos, le motivazioni del processo d'appello in cui è stato condannato l’ex presidente di Sicindustria, Antonello Montante, a 8 anni per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. In primo grado aveva avuto 14 anni.

Condannati, nel luglio del 2022, anche alcuni componenti del suo “cerchio magico”, accusati a vario titolo di corruzione, rivelazione di notizie coperte dal segreto d’ufficio e favoreggiamento. A 5 anni è stato condannato il capo della security di Confindustria Diego Di Simone (il gup gli aveva dato 6 anni e 4 mesi), a 3 anni e 3 mesi il sostituto commissario Marco De Angelis, (4 in primo grado). Assolti il colonnello Gianfranco Ardizzone, ex comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, che in primo grado aveva avuto 3 anni, e Andrea Grassi, dirigente della prima divisione dello Sco che aveva avuto un anno e 4 mesi.

Montante, secondo l’accusa, avrebbe compiuto una attività di dossieraggio per colpire gli avversari e avrebbe condizionato la politica regionale.