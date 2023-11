Caso Montante: giudici appello, 'non voleva emergessero i rapporti con famiglia boss Arnone'

Palermo, 20 nov. (Adnkronos) – Antonello Montante non voleva fare emergere pubblicamente i suoi rapporti con la famiglia Arnone, ritenuta vicina a Cosa nostra. E' quanto scrivono i giudici della Corte d'appello di Caltanissetta nelle motivazioni depositate presso la cancelleria. "Si può dare per certo – scrivono – che Montante aveva intrattenuto rapporti di familiarità e di affari con la famiglia Arnone. Sebbene sul punto Montante non abbia mai fatto specifiche ammissioni sull'esistenza e sulla natura di questi rapporti e sebbene allo stato degli atti non vi sono nelle contestazioni da valutare imputazioni che prefigurino che questi rapporti siano trascesi nell'illecito penale, ciò che conta ai fini del presente del giudizio è che Montante aveva cercato in ogni modo di evitare che essi emergessero e fossero sottoposti alla pubblica opinione". "Anzi riteneva che chi si adoperava per farlo doveva considerarsi parte di un sodalizio a lui avverso, che mirava ad impedirgli il conseguimento dei suoi obiettivi".