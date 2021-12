Caso Mps-David Rossi: Renzi, 'gravissimo se magistrati hanno inquinato prove'

Roma, 14 dic (Adnkronos) – "Terribili le notizie che arrivano dalla commissione di inchiesta sulla morte del manager del Monte dei Paschi di Siena, David Rossi, su cui l’ottimo Bobo Giachetti ha presentato una interrogazione quest’oggi". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

"Sembra che i pm abbiano inquinato la scena criminis: non importa aver letto il codice, basta aver visto una serie televisiva per sapere che nessuno può inquinare le prove -prosegue Renzi-. E invece pare che ciò sia stato fatti addirittura da dei magistrati, uno dei quali, peraltro, è tanto per cambiare il pm di Open. Se tutto fosse confermato, sarebbe davvero gravissimo. Che ne pensate?".