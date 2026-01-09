Caso Paragon, Meloni: confidiamo presto di avere risposte

Roma, 9 gen. (askanews) – Sulla vicenda Paragon, con l’intrusione in dispositivi informatici di diversi giornalisti “confidiamo che si possa arrivare ad avere delle risposte”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare, sottolineando che “il Copasir ha escluso che ‘Graphite’, cioè il sistema che viene fornito da Paragon, sia stato adoperato nei confronti dei giornalisti”.

La premier ha ricordato anche che su questa vicenda ci sono “due procure che stanno lavorando” e che “l’agenzia di intelligence sta fornendo tutto il supporto necessario”.