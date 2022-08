Caso piccola Diana, il gip ha parlato: la bimba è morta di stenti

Fabrizio Filice, gip di Milano, ha confermato che la bambina, rimasta sola in casa, sia morta di stenti.

Il caso della piccola Diana ha un ultimo aggiornamento che confermerebbe, senza troppi rimandi, che la bambina sia morta di stenti lo scorso 20 luglio. Il gip di Milano, Fabrizio Filice, ha disposto l’incidente probatorio relativo al contenuto del biberon e su altri oggetti appartenenti alla bambina di 16 mesi, trovata senza vita presso la sua abitazione.

Caso piccola Diana: l’udienza

La richiesta degli avvocati difensori, Solange Marchignoli e Luca D’Auria, è stata accolta dal giudice. La data per la prossima udienza è fissata per il 28 settembre, in cui verrà fatta la nomina dei periti e il conferimento dell’incarico definito per gli “accertamenti tecnici di natura biologica e chimico-forense sul materiale in sequestro”. Inclusi, in questi ultimi, il latte residuo nel biberon della bambina, per capire cosa effettivamente contenesse.

Tra le ipotesi: una boccetta di ansiolitico.

La sentenza sulla madre, colpevole della morte della sua bambina

Alessia Pifferi, la madre di Diana, è adesso in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato. La donna avrebbe lasciato sua figlia da sola, nella culletta, per sette giorni di seguito, priva di assistenza e incapace di badare a se stessa da sola.

Per l’accusa, il comportamento sopracitato ne ha causato la morte “per stenti e mancanza di accudimento necessario”. L’aggravante è quella di premeditazione, avendo agito per motivi futili.