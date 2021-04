Caso Pipitone, la madre a “Quarto Grado”: “I rom non hanno rapito mia figlia”

In una nuova intervista a "Quarto Grado", Piera Maggio, la madre della piccola Denise Pipitone, ha rivelato alcuni importanti dettagli sulla vicenda

Nella puntata di “Quarto Grado” andata in onda il 16 aprile, il giornalista Gianluigi Nuzzi, ha intervistato telefonicamente la mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio.

Ospite di Gianluigi Nuzzi, la mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004, ha operato insieme al giornalista, alcune importanti considerazioni sulla scomparsa di sua figlia.

Nel corso della puntata è stata effettuata un’analisi del video registrato qualche anno fa da una guardia giurata, che durante il suo orario di lavoro, aveva avvistato una bambina che somigliava alla piccola Denise e che nel video viene chiamata da una donna, mai trovata, con il nome di Dànas.

In collegamento telefonico, Piera Maggio ha commentato l’analisi del video effettuata da un esperto, in seguito alla quale è emerso che dalla cadenza del tono di voce dalla bambina nel video, questa bimba potrebbe effettivamente essere una bambina italiana e addirittura probabilmente siciliana.

Ecco le parole di Piera Maggio a riguardo:

Alla domanda di Nuzzi su quante volte la mamma della piccola avesse rivisto quel video dove la bambina dice “Dove mi porti?”, Piera Maggio ha fatto un’importante rivelazione sul perchè poi negli anni ha tralasciato un po’questo video, ecco le sue parole:

Gianluigi Nuzzi ha poi fatto una domanda a Piera Maggio, chiedendole: “Senta, lei pensa che chi ha portato via Denise, abbia sfruttato la buona fede di sua figlia?”. Ecco la risposta della mamma di Denise:

Piera Maggio, dunque pensa che chi ha rapito la piccola abbia premeditato il rapimento della figlia e che magari questa persona possa essere una persona che Denise conosceva.

Insieme a Nuzzi, la mamma di Denise ha effettuato anche alcune considerazioni sullo svolgimento delle indagini del caso negli anni, Piera maggio le ha definite “lacunose”, ecco le sue parole a riguardo:

“Ci sono un po’ di lacune, ci sono stati errori che non si possono più recuperare, in questi giorni si è aperto uno scenario almeno al pubblico, particolare, perchè uno dei PM che vi ha lavorato sin dall’inizio ha fatto delle dichiarazioni dove ha detto chiaramente ciò che poteva andare e ciò che non andava in quel periodo, dove lei lavorava. Purtroppo sono cose, che io e l’avvocato sapevamo benissimo e in tutti questi anni l’abbiamo sempre detto, però ahimè io forse ero stata presa un po’ troppo sottogamba.

Adesso però c’è qualcuno che ha fatto prendere forma a tutti quegli sbagli che sono stati fatti all’inizio, alcuni per negligenza, altri di proposito, altri per incompetenza.

Il tutto è accaduto in una provincia dove non si aspettavano fosse sequestrata una bambina, mi sono trovata in un posto dove magari non c’erano persone esperte per poter provvedere subito e muoversi immediatamente”.