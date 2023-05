Caso plusvalenze Juve, 22 maggio udienza corte Figc

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Si terrà lunedì 22 maggio la nuova udienza della Corte federale di appello della Figc per la rivalutazione della sanzione alla Juventus per il caso plusvalenze. Il 20 aprile il Collegio di Garanzia del Coni aveva rinviato alla Cfa il procedimento, per la rid...

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Si terrà lunedì 22 maggio la nuova udienza della Corte federale di appello della Figc per la rivalutazione della sanzione alla Juventus per il caso plusvalenze. Il 20 aprile il Collegio di Garanzia del Coni aveva rinviato alla Cfa il procedimento, per la ridefinizione del -15 inizialmente inflitto al club bianconero. La Juve è attualmente seconda in classifica con 66 punti. Una nuova penalizzazione rischierebbe di escludere la formazione torinese dalle zone europee della classifica. L'udienza della Corte d'appello si terrà proprio nella giornata in cui la Juve fa visita all'Empoli nel match per il 36esimo turno della Serie A 2022-2023.