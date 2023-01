Caso plusvalenze Juventus: quali calciatori rischiano la squalifica

Dopo i 15 punti di penalizzazione inflitti dal tribunale dello sport alla Juventus a seguito del caso plusvalenze, i guai per la Vecchia Signora non sono ancora terminati.

Nell’ambito di quella che è stata definita ‘manovra stipendi‘ a rischiare la squalifica ci sarebbero anche alcuni calciatori bianconeri.

Juventus, alcuni giocatori rischiano la squalifica per la manovra stipendi

Dopo quanto è emerso dalle scoperte della Procura di Torino con l’inchiesta Prisma, la Procura federale ha avviato un’indagine anche sulla ‘manovra stipendi‘ perpetrata dalla Juventus. Le irregolarità sarebbero da attribuire al periodo del primo lockdown Covid, quando i dirigenti del club di Torino proposero un taglio di stipendi per tutti i loro calciatori.

Gli esponenti dell’ormai ex Cda bianconero, però, avrebbero proposto ai calciatori di sacrificare realmente una sola mensilità, invece delle quattro che sarebbero poi state pubblicate in bilancio, chiedendo loro di non parlarne con nessuno. Queste informazioni sono state confermate dagli interrogatori fatti ai calciatori stessi, quando De Sciglio e De Ligt mostrarono degli screenshot presi dalla chat di squadra, in cui si leggevano dei messaggi dell capitano Chiellini in cui si faceva chiaro riferimento ad un accordo segreto di cui nessuno avrebbe dovuto informare i media.

Chi rischia la squalifica

Oltre ai dirigenti del vecchio Cda bianconero, già tutti deferiti per le plusvalenze fittizie, anche alcuni calciatori della Juve rischiano ora una squalifica. A temere sono quei giocatori che hanno firmato questo accordo segreto e, quindi, i vari Bonucci, Danilo, Alex Sandro, Cuadrado, Rabiot, McKennie e Chiesa, tra quelli ancora presenti in rosa. A loro si aggiungono De Ligt, Dybala, Kulusevski, Bentancur e Demiral che nel frattempo hanno cambiato casacca.