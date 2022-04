Roma, 11 apr. (Adnkronos) – "Oggi speravamo in passi avanti che non ci son stati. L’Egitto continua ad essere inadempiente rispetto alle richieste di collaborazione perché si faccia giustizia per Giulio Regeni. Siamo con la famiglia di Giulio a chiedere con forza che cessi questo intollerabile ostruzionismo".

Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.