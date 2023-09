Le autorità stanno iniziando a prendere provvedimenti, dopo il controverso bacio fra Luis Rubiales e la calciatrice Jennifer Hermoso, nella finale della Coppa del Mondo femminile, il 20 agosto a Sydney, in Australia.

Il procuratore accusa Rubiales di aggressione sessuale

La Procura spagnola ha presentato venerdì una denuncia contro il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, per i possibili reati di aggressione sessuale e coercizione, per il bacio non consensuale a Jennifer Hermoso, dopo la vittoria della Roja nella Coppa del Mondo. In seguito a una recente riforma del Codice penale spagnolo, un bacio non consensuale può essere considerato un’aggressione sessuale. Il Procuratore, infatti, ha chiesto che Rubiales venga ascoltato come imputato ed Hermoso come vittima. La palla è passata al tribunale dell’Audiencia Nacional, che ha giurisdizione sui fatti avvenuti all’estero e che dovrà decidere se ammettere la denuncia e aprire un caso sulla questione, o se chiudere definitivamente il caso.

Le accuse contro Luis Rubiales

I pm spagnoli hanno chiesto al Giudice che Luis Rubiales intervenga in aula per fornire una testimonianza preliminare. In base alla legge spagnola, le pene per un bacio forzato possono variare da una sanzione pecuniaria a quattro anni di carcere. La Procura, inoltre, ritiene che il presidente della Reale Federazione Spagnola di Calcio (RFEF) debba essere indagato per un possibile reato di coercizione. Secondo quando dichiarato dalla calciatrice del Pachuca, infatti, sia lei che il suo entourage avrebbero subito costanti pressioni da parte di Rubiales e del suo staff, per giustificare l’accaduto. Intanto il Tribunale amministrativo dello sport (TAD) ha aperto un procedimento contro l’ex Presidente, che tuttavia continua a sostenere di essere vittima di un “linciaggio politico e mediatico senza precedenti”.

La denuncia di Jennifer Hermoso

Lo scorso martedì, la calciatrice Jennifer Hermoso, giocatrice della nazionale spagnola, ha presentato una denuncia presso la sede della Procura Generale, per il bacio non consensuale ricevuto dall’allora Presidente Luis Rubiales, durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa del Mondo femminile. Si trattava di un passo fondamentale per poter procedere contro il numero uno della RFEF. Se Hermoso non si fosse fatta avanti, non sarebbe stato, infatti, possibile procedere con il processo, in quanto il Codice Penale stabilisce che, per agire per i reati di aggressione, molestie o abusi sessuali, è necessaria la denuncia della persona offesa.