Sono stati tutti prosciolti i 29 imputati.

Sono stati tutti prosciolti i 29 imputati del processo Ruby ter. Assolto l’ex premier Silvio Berlusconi, accusato di corruzione in atti giudiziari, e altri 25 accusati a vario titolo di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Per tre posizioni i giudici della settima sezione penale del Tribunale di Milano hanno dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione.

La Procura aveva chiesto una condanna di 6 anni per il leader di Forza Italia. Per i giudici del Tribunale di Milano “il fatto non sussiste“. Assoluzione anche per Karima el Mahroug, conosciuta come Ruby.

Sono stati tutti assolti. Anche le olgettine e gli altri ospiti delle serate di Arcore, come la senatrice Maria Rosaria Rossi e il presidente di Medusa Carlo Rossella. Erano tutti accusati a vario titolo di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza ma secondo il Tribunale “il fatto non sussiste“.

Per Barbara Guerra è anche stata pronunciata una sentenza di “non luogo a procedere” per prescrizione del reato di calunnia. “É un’assoluzione con la formula più ampia e più piena possibile, non posso che essere enormemente soddisfatto, tre su tre!” ha dichiarato l’avvocato Federico Cecconi.