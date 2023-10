Caso Saguto: docente universitario Provenzano si costituisce in carcere a Rebibbia**

Palermo, 20 ott. (Adnkronos) - Il docente universitario ed ex amministratore giudiziario Carmelo Provenzano, condannato a sei anni e 8 mesi nell'ambito del processo per lo scandalo bei confiscati che questa sera ha portato in carcere l'ex giudice Silvana Saguto, come apprende l'Adnkro...

Palermo, 20 ott. (Adnkronos) – Il docente universitario ed ex amministratore giudiziario Carmelo Provenzano, condannato a sei anni e 8 mesi nell'ambito del processo per lo scandalo bei confiscati che questa sera ha portato in carcere l'ex giudice Silvana Saguto, come apprende l'Adnkronos, si è appena costituito nel carcere Rebibbia di Roma per essere arrestato.