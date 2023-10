Caso Saguto: ex re amministratori giudiziari Cappellano Seminara si costituisce in carcere**

Palermo, 20 ott. (Adnkronos) – L'ex re degli amministratori giudiziari di Palermo Gaetano Cappellano Seminara, condannato nell'ambito del processo del 'cerchio magico' dell'ex giudice Silvana Saguto, come apprende l'Adnkronos, si è costituito nel carcere di Bollate per essere arrestato. Ieri sera la Cassazione ha rinviato alla corte d'Appello di Caltanissetta il processo ma oggi la Procura generale di Caltanissetta ha emesso il provvedimento di esecuzione della pena per le parti di pena definitive. L'arresto di Silvana Saguto è in corso.