Caso Saguto: in corso arresto ex giudice

Palermo, 20 ott. (Adnkronos) – E' in corso, in questi momenti, come apprende l'Adnkronos, l'arresto di Silvana Saguto, l'ex Presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. L'ormai ex magistrata, espulsa dall'ordinamento giudiziario si trova in una clinica da dove sta per essere dimessa. Saguto verrà portata al carcere Pagliarelli. La sentenza è esecutiva per le parti confermate dalla Cassazione ieri sera anche se i supremi giudici hanno disposto l'annullamento di altre parti del verdetto.