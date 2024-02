Caso Salis, Tajani: da ieri netto miglioramento delle condizioni d'arresto

Roma, 8 feb. (askanews) - "Ieri, il nostro Ambasciatore" in Ungheria "ha nuovamente incontrato la Signora Salis che gli ha sottolineato il netto miglioramento delle condizioni di detenzione". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'informativa urgente del governo alla...

Roma, 8 feb. (askanews) – “Ieri, il nostro Ambasciatore” in Ungheria “ha nuovamente incontrato la Signora Salis che gli ha sottolineato il netto miglioramento delle condizioni di detenzione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’informativa urgente del governo alla Camera. “Ha menzionato gli aspetti igienici (disinfestazione della cella, distribuzione di lenzuola e coperte nuove), sanitari (riguardo sia alla dieta sia alla trasmissione dei referti medici richiesti), l’approccio generalmente più cortese di tutto il personale carcerario, il regime soddisfacente per quanto riguarda le comunicazioni. Può parlare liberamente con famiglia e Ambasciata”, ha spiegato Tajani.

“La connazionale ha poi informato che le stanno dando l’accesso ai video a sostegno dell’accusa ma non ha ancora la traduzione in italiano degli atti processuali, questione che l’Ambasciata tornerà a sollevare”, ha aggiunto il ministro.