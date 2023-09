La ragazza di 18 anni di origini pakistane Saman Abbas era scomparsa tra aprile e maggio 2021: i suoi resti sono stati recuperati qualche tempo dopo in prossimità di un casolare di Novellara. Oggi, a più di due anni da quel terribile caso di cronaca nera, emergono nuovi importanti dettagli.

Saman Abbas, i nuovi dettagli sulla morte

Secondo le ultime novità emerse nell’ambito delle indagini sul caso di omicidio della 18enne pakistana Saman Abbas, gli attrezzi compatibili con i segni ritorvati nel terreno vicino all’ormai arcinoto casolare di Novellara, provenivano dalla casa di tre imputati. In particolare, si tratterebbe dell’abitazione dello zio e di due dei cugini della vittima.

Saman Abbas, i nuovi dettagli sulla morte: l’autopsia

La ragazza, con tutta probabilità è morta per quella che viene definita asfissia meccanica da strangolamento o strozzamento. L’autopsia, infatti, ha fatto emergere chiare fratture sull’osso ioide che hanno fatto propendere per questa ipotesi. Al momento nessuno è riuscito a determinare quanto tempo la ragazza è riuscita a sopravvivere all’assalto, mentre non ci sono prove a supporto della tesi secondo la quale Saman possa essere stata sepolta viva.